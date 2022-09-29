النجم الفرنسي بنزيما يؤكد أنه يرغب في تحقيق المزيد من الأهداف

رياضة

قال النجم الفرنسي، كريم بنزيما، إنه لايزال في حاجة ماسة إلى تحقيق “المزيد من الأهداف”، بعد حصوله على ثلاث جوائز، من صحيفة “ماركا” الإسبانية.

وحصل مهاجم فريق ريال مدريد، الذي سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي، على جائزة “ألفريدو دي ستيفانو” لأفضل لاعب في الموسم بأكمله، بالإضافة إلى فوزه بجائزة “البيتشيتشي” لأفضل هداف، بعدما نجح في الحصول على لقب هداف الدوري الإسباني، علاوة على فوزه بجائزة أفضل لاعب جماهيري.

وأوضح بنزيما، الذي كان حقق لقب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، مع ريال مدريد في الموسم الماضي، أنه “فخور جداً ” بتقدير جهوده، لكنه سارع إلى القول إنه متعطش لمواصلة التسجيل، والبحث عن المزيد من الإنجازات الكبرى.

واعترف بنزيما، 34 عاماً، بأنه متعطش لمزيد من الأهداف، مردفاً: “أعتقد أن هذا الموسم سيكون صعباً، وأنا دائماً أريد أن أقدم المزيد، والفوز بالدوري الإسباني وتسجيل الأهداف، والأهم من ذلك الاستمتاع باللعب”.

وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها المهاجم الفرنسي بجائزة بيتشيتشي، وعنها يقول: “إنها جائزة مهمة للغاية بالنسبة لي، وقد حظيتُ بها بفضل مساعدة زملائي في الفريق، ولولاهم كنت لأقف هنا لكي أستلهما”.

ويغيب بنزيما عن الملاعب منذ نحو شهر، بعد إصابته في مباراة ريال مدريد أمام سيلتيك، في دوري أبطال أوروبا، في وقت سابق ليبتعد عن الملاعب نحو شهر، ولكنه سوف يعود في المباراة القادمة، أمام أوساسونا، يوم الأحد القادم، على الأغلب.

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