انفراجة مرتقبة.. القوى الكردية تعلن انتهاء ازمة اختيار مرشح رئاسة الجمهورية

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، الاربعاء، حسم القوى الكردية موقفها تجاه ترشيح رئيس الجمهورية، مبينا ان الخلاف الشيعي هو من يؤخر انعقاد الجلسات النيابية.

وقال سلام في حوار متلفز ان “انعقاد جلسة مجلس النواب يعد أمرا مبشرا بالخير وسيتم الانتهاء من تشكيل الحكومة وفق الاتفاقات المعلنة”.

واضاف ان “الاحزاب الكردية حسمت الخلاف بشأن مرشح رئيس الجمهورية وسيتم إعلانه عند انعقاد جلسة انتخاب الرئيس”.

وتابع ان “الانشقاق في البيت الشيعي اثر بشكل كبير على الوصول لاتفاقات بين الكرد وانه يجب الإسراع بتشكيل كابينة وزارية قوية لحل ومواجهة الازمات التي يمر العراق”.

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