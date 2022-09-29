Posted on by

رأي قانوني :

أي قانوني :
استقالة اعضاء البرلمان لا تجري من خلال موافقة رئيس البرلمان فقط يشكل مخالفه دستوريه؟ لان رئيس البرلمان لا يعدو اكثر من عضو بالبرلمان..ولهذا لا يحق لعضو البرلمان ان يوافق هو فقط على استقالته 73 برلماني من التيار الصدري ودون استشارة او التصويت عليهم من خلال نواب البرلمان لانه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنحه هذا الاختصاص!! وانا استغرب من صمت المحكمه الاتحاديه بهذا الخصوص..!!ولهذا بتقديري الشخصي هنا يبرز دور المحكمه الاتحاديه العليا وسلطتها التقديريه التي منحها لها الدستور في(الاجتهاد التفسيري) في ظل غياب النص الدستوري الملزم بذلك…؟؟

الدكتور جلال الزبيدي
28/9/2022

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close