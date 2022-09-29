رأي قانوني :

أي قانوني :

استقالة اعضاء البرلمان لا تجري من خلال موافقة رئيس البرلمان فقط يشكل مخالفه دستوريه؟ لان رئيس البرلمان لا يعدو اكثر من عضو بالبرلمان..ولهذا لا يحق لعضو البرلمان ان يوافق هو فقط على استقالته 73 برلماني من التيار الصدري ودون استشارة او التصويت عليهم من خلال نواب البرلمان لانه لا يوجد نص دستوري او قانوني يمنحه هذا الاختصاص!! وانا استغرب من صمت المحكمه الاتحاديه بهذا الخصوص..!!ولهذا بتقديري الشخصي هنا يبرز دور المحكمه الاتحاديه العليا وسلطتها التقديريه التي منحها لها الدستور في(الاجتهاد التفسيري) في ظل غياب النص الدستوري الملزم بذلك…؟؟

الدكتور جلال الزبيدي

28/9/2022

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