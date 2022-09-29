راغب علامة وديانا حداد يسجلان أول ظهور بمهرجان الموسيقى العربية

يشارك نحو 100 مطرب وعازف وموسيقي من تسع دول في الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان الموسيقى العربية الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية في الفترة من 20 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر.

وقالت مديرة المهرجان جيهان مرسي في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء إن المهرجان يحمل على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الهوية الفنية الشرقية واستطاع على مدى سنواته تحقيق مكانة كبيرة حتى أن كبار النجوم أصبحوا يبادرون من تلقاء أنفسهم بطلب المشاركة قبل التواصل معهم.

وأضافت أن دورة هذا العام تشهد مشاركة عدد كبير من النجوم العرب أمثال السورية أصالة نصري والتونسي صابر الرباعي والمغربية جنات والعراقي همام إبراهيم، كما يشارك لأول مرة اللبنانيان راغب علامة وديانا حداد.

ومن مصر يشارك محمد منير ومدحت صالح وعلي الحجار ومحمد الحلو وهاني شاكر ونادية مصطفى وعفاف راضي وريهام عبد الحكيم وخالد سليم ومحمد محسن.

وبجانب النجوم تشارك مجموعة كبيرة من أبناء الأوبرا المصرية، منهم مي فاروق ومروة ناجي وفرح الموجي ورحاب مطاوع وأحمد إبراهيم وياسر سليمان وأمجد العطافي ووليد حيدر وسارة سحاب.

كما تشارك في المهرجان 15 فرقة موسيقية، منها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية وفرقة البحرين للموسيقى والفرقة المغربية للموسيقى العربية وفرقة عمان للموسيقى العربية من الأردن.

يشمل البرنامج 39 حفلا غنائيا وموسيقيا على مسرح النافورة بالأوبرا ومسرح الجمهورية وأوبرا الإسكندرية وأوبرا دمنهور ومعهد الموسيقى العربية.

وقال رئيس دار الأوبرا مجدي صابر إن مسرح النافورة الذي سيستضيف النصيب الأكبر من الحفلات تمت إعادة تهيئته وتوزيع المقاعد داخله ليسع عددا أكبر من المشاهدين يصل إلى نحو 2000 شخص.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة 17 شخصية ساهمت في إثراء الحياة الفنية من بينها الموسيقار مودي الإمام والفنانة صفاء أبو السعود والشاعر شوقي حجاب وعازف الناي عاطف إمام من مصر، والموسيقار يعقوب الخبيزي من الكويت، والمغني والملحن أحمد الجميري من البحرين.

ويصاحب المهرجان مؤتمر علمي بالمسرح الصغير للأوبرا تحت عنوان «المسرح الغنائي علامات فارقة في مسيرة الموسيقى العربية» بمشاركة باحثين من مصر وسورية وتونس والأردن والعراق والسعودية والكويت والسودان وفلسطين وليبيا، إضافة إلى تنظيم مسابقة فنية في العزف المنفرد على الآلات الموسيقية والغناء للشبان والأطفال، ومعرض لفنون الخط العربي للفنان محمد يوسف عبد اللطيف المغربي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط