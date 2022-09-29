شركة تسويق النفط العراقية .. الشركات الهندية والصينية احتلت الصدارة في شراء النفط العراقي خلال شهر آب الماضي

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، يوم الخميس، أن الشركات الهندية والصينية احتلت الصدارة في شراء النفط العراقي خلال شهر آب الماضي.

وقالت “سومو” في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي ، إن “الشركات الهندية والصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 7 شركات لكل واحدة منها من أصل 32 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر آب الماضي”.

وأضافت “سومو”، أن “الشركات الامريكية جاءت ثانياً بـ(4) شركات ومن ثم جاءت الشركات اليونانية والكورية الجنوبية ثالثا بـ(3) شركات لكل واحدة منهما، والشركات الايطالية والاماراتية رابعا بشركتين لكل منهما، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية والهولندية – البريطانية، والتركية والروسية وبواقع شركة واحدة لكل منها”.

واشارت “سومو” الى انها “تعتمد في بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسة للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عمودياً”، مشيرة إلى أن “أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة “هندوستان الهندية و كوكاز الكورية واكسون موبيل الامريكية و شل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية”.

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