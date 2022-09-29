مسلسل رمضاني من 15 حلقة «عودة البارون»… بمشاركة عربية

أنهت الشركة المنتجة للمسلسل الجديد «عودة البارون» الاستعدادات لانطلاق التصوير، في عمل درامي يشهد مشاركة عربية متنوعة، من أجل الظهور بين باقة دراما رمضان المقبل، وعلى محطات عربية متعددة، في توقيت واحد.

وقالت مصادر في الشركة المنتجة لـ«الراي»، إن التصوير يدور بين مصر وتركيا، وتم اختيار أماكن التصوير قبل فترة والاستقرار عليها، وعقدت لقاءات مع نجوم العمل، قبل الانطلاق من القاهرة، إلى الأماكن المختارة في مدن تركية عدة، في وقت لاحق.

وأضافت: «المسلسل من 15 حلقة فقط، وتم الاتفاق على الانتهاء مبكراً من التصوير قبل رمضان، وبعده سيتم الاتفاق على القنوات التي ستعرض المسلسل، والاستفادة من تنوع جنسيات النجوم العرب».

ويخوض بطولة «عودة البارون» من مصر كل من حسين فهمي، خالد سليم، نهال عنبر، شيرين عادل، علاء مرسي، سامي مغاوري، ضياء المرغني، صبري عبدالمنعم وأحمد عاشور، ومن الأردن ميس حمدان، ساري أسعد، ربيع زيتون وعبدالرحمن خضر، ومن لبنان رزان مغربي وآلان الزغبي، إضافة إلى كاترين علي من سورية، والعمل من تأليف وإخراج الأردني سامر خضر.