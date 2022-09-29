مقر الرئيس بارزاني: الهجمات الإيرانية جريمة ونطالب بإيقافها فوراً

وصف مقر الرئيس مسعود بارزاني الهجمات الإيرانية على مقرات أحزاب كوردستان إيران داخل أراضي إقليم كوردستان، بأنها “جريمة”، مطالباً بالوقف الفوري لهذه الهجمات، وعدم استغلال إقليم كوردستان كساحة لتصفية الحسابات المشاكل والصراعات الداخلية للدول المجاورة.



وكان وزير صحة إقليم كوردستان، قد أعلن في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ أربيل بأن عدد ضحايا القصف الإيراني لمقرات الأحزاب الكوردستانية المعارضة في أراضي إقليم كوردستان بلغ 32 جريحاً وتسعة شهداء.

سامان برزنجي توقيع أن “يرتفع عدد الشهداء، حيث توجد عقبات كثيرة تعيق وصول فرق الإسعاف إلى المواقع المستهدفة لإنقاذ الجرحى”.

من جهتها، أدانت حكومة إقليم كوردستان، القصف الإيراني المتكرر على أراضي إقليم كوردستان، والتي أوقعت ضحايا.

وقالت الحكومة في بيان لها: “ندين بشدة التجاوزات والانتهاكات المتكررة لسيادة أراضي إقليم كوردستان بالهجمات الصاروخية”.

في وقت سابقـ أعلنت قاعدة الحمزة التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، التي تتخذ من أورمية مقراً لها، أنها استخدمت صواريخ من طراز “فتح 360” وطائرات مسيّرة مفخخة لضرب مقرات أحزاب كوردستان إيران في إقليم كوردستان.

الحرس الثوري الإيراني اتهم الأحزاب الكوردستانية الإيرانية المعارضة بالسعي لـ”إثارة الفتنة”، ولهذا نفذ الحرس الثوري الإيراني هذه العملية العسكرية التي لا تزال مستمرة ضد هذه الأحزاب.

أدناه نص البيان الصادر عن مقر الرئيس بارزاني:



ومازال استهداف اقليم كوردستان مستمراً بصواريخ القوات الايرانية.

واذ ندين هذه الاعتداءات والقصف المستمر على ارض الاقليم حيث تسببت بمقتل اناس ابرياء مدنيين من ونساء وأطفال، نؤكد بان ماحصل هو جريمة وانتهاك صريح لمبادئ حسن الجوار والصداقة والسيادة ولا مبرر لها وتتعارض مع مصالح إقليم كوردستان واستقراره.

ونؤكد ايضاً بأن الاعتداءات والهجمات الصاروخية المستمرة لن تحل المشاكل ولايمكن اللجوء لهذه التصرفات التي لا تنتج سوى الجريمة وحالة من عدم الاستقرار.

لذلك ندعو إلى ايقاف فوري لهذه الهجمات والتفجيرات وعدم استغلال ارض إقليم كوردستان كساحة لتصفية الحسابات المشاكل والصراعات الداخلية للدول المجاورة.

مقر البارزاني

28 أيلول (سبتمبر) 2022

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