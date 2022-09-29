نادي الهلال السعودي يوضح سبب عدم إتمام صفقته مع رونالدو

رياضة

أكد نادي الهلال السعودي، تقارير سابقة عن تفاوضه مع أسطورة كرة القدم البرتغالي، كريتسيانو رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، لاستقدامه من نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، موضحاً سبب عدم إتمام الصفقة.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، إن فريقه فاوض رونالدو، خلال سوق الانتقالات الصيفية، مبرراً عدم وصول المحادثات إلى مراحلها النهائية، بسبب قرار من مركز التحكيم الرياضي، يمنعهم من تسجيل لاعبين جدد.

وأوضح أن “المشكلة لم تكن في الرقم أو المبدأ، الهلال قادر على جلب نجوم العالم، بل كان في قرار مركز التحكيم الرياضي، منعنا من قيد اللاعبين، كنا نسير في المفاوضات ونتقدم بها، لكننا توقفنا عند تأكيد المنع من القيد”.

لكن رئيس النادي رفض الكشف عن قيمة المبلغ الّذي قدّم لكريستيانو رونالدو، (37 عاماً) من أجل إقناعه باللعب في الدوري السعودي لكرة القدم.

وكان رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، قد أعرب في وقت سابق، عن توقعاته باستمرار محاولات بعض الأندية في بلاده، للتعاقد مع أسطورة كرة القدم، كريستيانو رونالدو، الذي يريد مغادرة نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

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