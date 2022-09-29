وزير التربية في إقليم كُردستان : سجّلنا إصابات بين صفوف التلاميذ جراء القصف الإيراني

أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الخميس، تسجيل إصابات بين صفوف التلاميذ جراء القصف الإيراني الذي استهدف مناطق في محافظتي أربيل والسليمانية.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده في مبنى برلمان كوردستان ، “نحن في وزارة التربية نُدين هذه الهجمات على اي مؤسسة تربوية وعلى المعلمين والتدريسيين والاطفال”، مبينا ان “مشاهد يوم أمس كان مأساويا جدا”.

وأوضح ان عددا من التلاميذ اصيبوا بجروح جراء القصف، مردفا بالقول: “نحن مستمرون بالتواصل مع تربية قضاء كويسنجق وتربية شرق السليمانية، وتابعنا عن كثب الأوضاع ليوم أمس ونحمد الله ان أي تلميذ لم يسقط شهيدا”.

وأكد الوزير ان “الوزارة سجلت اصابات وحالات هلع بين التلاميذ من جراء الانفجارات”.

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