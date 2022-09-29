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وزير صحة إقليم كوردستان: جميع مستشفيات الطوارئ في أربيل دخلت حالة الإنذار

قصفت إيران صباح اليوم الأربعاء (28 أيلول 2022) عدداً من مقرات أحزاب كوردستان إيران داخل أراضي إقليم كوردستان، ومن بينها مقرات في قضاء كويسنجق، ويقول وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي: “جميع مستشفيات الطوارئ في أربيل دخلت حالة الإنذار”.
وكان مدير مستشفى الشهيد خالد في كويسنجق، كاوة صابر، قد صرح  بأن المستشفى “استقبل 15 جريحاً وحالتي وفاة جراء القصف الإيراني”.
وأشار وزير صحة إقليم كوردستان، سامان برزنجي، في بيان إلى أن “صحة أربيل أوفدت عدداً كبيراً من سيارات وفرق الإسعاف إلى مدينة كويسنجق وجميع مستشفيات الطوارئ في أربيل دخلت حالة الإنذار استعداداً لاستقبال المصابين جراء القصف”.
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