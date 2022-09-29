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وفود دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون تصل موسكو عشية مراسم الانضمام إلى روسيا

وفود دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون تصل موسكو عشية مراسم الانضمام إلى روسيا

وصلت وفود جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى العاصمة الروسية موسكو، حيث ستشارك في مراسم توقيع اتفاقيات انضمام المناطق الجديدة إلى روسيا.

وفي وقت سابق، وصل رؤساء وقادة الجمهوريات والمقاطعات المحررة إلى موسكو.

ووفقا لما كتبه عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف، على حسابه في “تليغرام”: “وفود جمهورتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، هبطت للتو في مطار موسكو”.

وبحسبه، فإن الوفود ضمت ممثلين عن الأراضي المحررة من أعضاء حكوميين ونواب ومراسلين عسكريين ونشطاء من المنظمات الشبابية ومنظمات قدامى المحاربين ونقابات وشخصيات عامة وسياسية.

وأكد روغوف أنه في 30 سبتمبر، سيشارك ممثلو الوفود في الاحتفال الرسمي لتوقيع الاتفاقيات الخاصة بانضمام الأراضي الجديدة إلى روسيا.

المصدر: نوفوستي

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