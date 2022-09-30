أسعار النفط تعاود الارتفاع

اقتصاد..

صعدت أسعار النفط العالمية، اليوم الجمعة، قبيل كلمة لرئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الدولار وتوقعات الطلب.

وبحلول الساعة 08:40 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 0.84% إلى 93.30 دولار للبرميل.

في حين صعدت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.81% إلى 100.14 دولار للبرميل، وفقا لموقع “بلومبرغ”.

وفي وقت لاحق اليوم الجمعة، سيلقي رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة في مؤتمر اقتصادي في جاكسون هول، حيث تبحث الأسواق عن إرشادات حول السياسة النقدية والوضع الاقتصادي في البلاد.

وينتظر التجار إشارات حول وتيرة زيادة سعر الفائدة الرئيسية، حيث أن تشديد السياسة النقدية قد يؤدي إلى قوة الدولار، وهو أمر سلبي لأسعار النفط، ويؤدي إلى ركود مما سيؤثر على الطلب على النفط.انتهى/25ر

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