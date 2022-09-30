أمازون تُنتج جهازاً غير تلامسي يرصد أحوال المستخدمين في نومهم

الصحة

كشفت شركة أمازون النقاب عن جهاز غير تلامسي، يمكنه تتبع مراحل النوم لدى الأشخاص، لمساعدتهم على التمتع بنوم عميق وكاف، وفقا لما ذكر موقع “digital trend” المختص بأخبار التكنولوجيا.

وأوضح عملاق البيع بالتجزئة على الإنترنت، أن جهاز تتبع النوم المعروف باسم “هالو رايز”، يرصد درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والضوء في الغرفة، بالإضافة إلى أنماط التنفس للشخص النائم بالقرب من الجهاز، ما يساعد المستخدمين على معرفة أسباب شعورهم بالراحة أو عدمها عند الاستيقاظ.

واستثمرت أمازون في تكنولوجيا تتبع المعلومات الصحية للمستخدمين، لكنها تعرضت في بعض الأحيان للتدقيق من هيئات تنظيمية، بشأن المعلومات الحساسة التي تهدف إلى جمعها، مثل نسبة الدهون في الجسم، عبر سوار اللياقة البدنية الخاص بها والمعروف باسم (هالون).

وتقول أمازون إن خصوصية العملاء لها أولوية مطلقة في عملها، وسيقوم جهاز تتبع النوم بتشفير البيانات الصحية، كما أنه لا يحتوي على كاميرا أو ميكروفون.

وذكرت الشركة كذلك، أن جهاز “هالو رايز” لا يمكن اعتباره جهازاً طبياً، وليس معتمداً من قِبل إدارة الأغذية والعقاقير.

من جهة أخرى، أماطت أمازون اللثام في حدثها السنوي الذي أقيم يوم الأربعاء، عن أحدث طراز من أجهزة (كيندل) للقراءة الإلكترونية، والمزود هذه المرة بقلم رقمي بهدف مساعدة المستخدمين على إضافة تعليقاتهم على الكتب.

وأعلنت الشركة أيضاً عن إصدارات محدثة من مكبرات الصوت، التي يمكن التحكم فيها بالصوت، داخل المنازل وفي السيارات.

تحرير: عاصم عبد العزيز

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط