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إقليم كوردستان والفاتيكان يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية

إقليم كوردستان والفاتيكان يناقشان تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني،  الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2022، سفير الفاتيكان لدى العراق المطران ميتا ليسكوفار.

وشهد اللقاء ، التباحث بشأن الوضع العام في العراق، إلى جانب مناقشة آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والفاتيكان.

ونقل سفير الفاتيكان تحيات بابا الفاتيكان وشكره وتقديره إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان على جهوده في احتضان واستضافة النازحين واللاجئين بشكل عام ، والمسيحيين بصورة خاصة، بعد أن لاذوا بإقليم كوردستان ويعيشون فيه بطمأنينة في ظل أجواء آمنة ومستقرة.

هذا وجدد رئيس الحكومة التزام حكومة إقليم كوردستان بترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين مختلف المكونات.

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