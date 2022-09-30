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ائتلاف العبادي: حسم رئاسات الجمهورية والوزراء لا يكون بمعزل عن الكتلة الصدرية

ائتلاف العبادي: حسم رئاسات الجمهورية والوزراء لا يكون بمعزل عن الكتلة الصدرية

أكدت عضو ائتلاف ‹النصر› آيات المظفر، اليوم الخميس، أن مجلس النواب بما

وأوضحت المظفر :أن «البرلمان مطالب أيضاً بإقرار القوانين المهمة المعطلة، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة للبلاد وبعض القوانين الأخرى المهمة للشعب العراقي».

مضيفة بأن «مجلس النواب مدعو بعد ذلك إلى وضع استراتيجية واضحة لحله والتوجه نحو إجراء انتخابات نيابية مبكرة جديدة».

انه استأنف عقد جلساته فعليه حسم ملف رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، ولكن ليس بمعزل عن الكتلة الصدرية، حيث أن رأيها يجب أن يكون حاضراً.

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