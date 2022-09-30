اخماد حريق شمالي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الخميس، اخماد حريق اندلع داخل مخزن شمال بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أن “فرقها نجحت بأحكام السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات ومواد وفحم الأراكيل مشيد من ألواح الجينكو مخالف لتعليمات السلامة في منطقة التاجي قرب الجسر الدوار”.

وتابعت: “حيث استنفرت فرقنا في جانب بغداد الكرخ لتمنع امتداد الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق لتحكم السيطرة التامة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية”.

وبينت أنها “على أثر ذلك طلبت فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن”.

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