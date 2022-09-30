اقتصادي يوضح كيفية زيادة الواردات من خلال انشاء المصافي وتصدير المشتقات

بغداد…

أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، اليوم الجمعة، كيفية العمل على زيادة الواردات النفطية للعراق من خلال انشاء المصافي في الداخل والخارج، لافتا الى ان هناك إمكانية لفتح نافذة جديدة لاستيعاب أصحاب الشهادات والاختصاصات الهندسية في المصافي الجديدة.

وقال قصي ان “هناك توجه لأنشاء مصفى الفاو حيث سيساهم في تعزيز قدرة وزارة النفط على سد الاحتياج من المشتقات النفطية، اذ يفترض اكمال جميع المصافي في المحافظات لان العراق مازال يصدر النفط الخام بعيدا عن تصدير المشتقات النفطية”.

وأضاف ان “العراق وفي حال تمكن من فتح نافذة الاستثمار بالقطاع الخاص من خلال انشاء المصافي وشراء النفط الخام بالسعر العالمي من قبل هذه المصافي وإعادة تصديره فأنه سيفتح نافذة جديدة للعراقيين خصوصا أصحاب الشهادات والاختصاص في القطاع النفطية الهندسية والبتروكيمياوية والهندسة الكيميائية، حيث سيساهم في زيادة إيرادات العراق ويقلل الاعتماد على عملية استيراد المشتقات”.

وبين ان “العراق يستهلك يوميا 700 الف برميل من المشتقات وهذا رقم كبير، وهناك إمكانية لفتح نافذة للاستثمار لانشاء مصافي في دول مثل الهند والصين والاتحاد الأوروبي، كونها تشتري النفط الخام وتشغل المصافي التي لا تعود ملكيتها للعراق، فأذا كانت هناك استراتيجية جديدة لاستثمار الوفورات المالية للداخل والخارج كي يضمن العراق حصته السوقية في استهلاك النفط العراقي”. انتهى 25ن

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