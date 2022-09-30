الرئيس بارزاني يستقبل سفير الفاتيكان لدى العراق

استقبل الرئيس مسعود بارزاني، الخميس، في منتجع صلاح الدين ميتجا ليسكوفار، سفير الفاتيكان لدى العراق.

وخلال اللقاء، أدان سفير الفاتيكان باسم دولة الفاتيكان بشدة هجمات واعتداءات الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مناطق متفرقة في إقليم كوردستان، وقدم تعازيه للرئيس بارزاني وشعب كوردستان لوقوع ضحايا جراء تلك الاعتداءات وعمليات القصف.

وأعرب سفير الفاتيكان عن تقديره لمكانة ودور الرئيس بارزاني في نضال شعب كوردستان وإرساء السلام، إلى جانب تثمينه لثقافة التعايش المشترك التي يتحلى بها شعب كوردستان، وشكر شعب كوردستان على احتضان مئات الآلاف من النازحين واللاجئين من مختلف المكونات وعلى وجه الخصوص المسيحيين في أحلك الأيام العصيبة.

من جانبه، أشار الرئيس بارزاني إلى عمق ثقافة التعايش لدى شعب كوردستان، وأكد أن شعب كوردستان سيستمر في الترويج لهذه الثقافة وحتى إن كانت هناك بعض الأصوات الشاذة التي تقف ضد التعايش، فإن تلك الأصوات غير مقبولة من قبل شعب كوردستان.

كما شهد اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر حول الأوضاع السياسية العراقية، وأكد الرئيس بارزاني على ضرورة معالجة مشاكل العراق على أساس الحوار والدستور.

وفي الختام، شكر سفير الفاتيكان، شعب كوردستان ومؤسسات الإقليم على استقبال واستضافة قداسة البابا، وبهذه المناسبة قدم هدية خاصة للرئيس بارزاني.

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