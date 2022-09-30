المنتخب الوطني يتقدم في تصنيف “فيفا” الشهري

بغداد..

نجح المنتخب الوطني بكرة القدم، في استثمار بطولة الأردن الدولية، ليرفع رصيده في تصنيف الاتحاد الدولي “فيفا” الشهري.

وبعد تعادله بالأشواط الأصلية أمام عُمان وفوزه على سوريا، وصل المنتخب الوطني إلى النقطة 1343، ليصبح في المركز 68 على مستوى العالم.

وجاء المنتخب الوطني في المركز السابع آسيوياً بعد منتخبات إيران واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا والسعودية وقطر.

يذكر ان المنتخب الوطني احتل المركز 70 في تصنيف فيفا الأخير الصادر في شهر آب الماضي. انتهى/ 25 ل

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