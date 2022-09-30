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بايدن: استفتاءات الضم في أوكرانيا مهزلة ولن نعترف بها أبداً

الرئيس الأميركي جو بايدن (إ.ب.أ)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة لن تعترف «أبدا، أبدا، أبدا» بنتائج الاستفتاءات التي «دبرتها روسيا» في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال قمة في واشنطن جمعت قادة جزر المحيط الهادئ «أريد أن أكون واضحا في هذا الصدد: الولايات المتحدة لن تعترف أبدا، أبدا، أبدا بما تطالب به روسيا على أراضي أوكرانيا ذات السيادة». وأضاف أن «الاستفتاءات المزعومة كانت مهزلة، مهزلة مطلقة. النتائج تولت موسكو فبركتها»، مشيدا بـ«تضحية» الأوكرانيين «من أجل إنقاذ شعبهم والحفاظ على استقلال بلادهم».

وفي إشارة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر بايدن أن «عدوان روسيا في أوكرانيا بهدف مواصلة الطموحات الامبراطورية لبوتين هو انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولوحدة أراضي أوكرانيا».

وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي عشية استعداد الرئيس الروسي لاعلان ضم أربع مناطق في أوكرانيا رسميا الجمعة، الأمر الذي اثار تنديدا واسعا لدى كييف وحلفائها الغربيين، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

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