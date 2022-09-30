بريطانيا.. اول عملة تحمل وجه الملك تشارلز الثالث

وذكرت وسائل اعلام بريطانية ان “النقود المعدنية الأولى التي تحمل صورة الملك، ستكون بقيمة 5 جنيهات إسترلينية وعملة معدنية من فئة 50 بنساً، لإحياء ذكرى الملكة إليزابيث الثانية”.

وتولى إعداد صورة الملك على العملة النحات البريطاني مارتن جينينغز الذي استحصل على موافقة الملك الجديد شخصياً عليها.

وأوضح جينينغز أنه “استوحى رسم تشارلز من صورة للملك، وقال: “إنه أصغر عمل أنجزته، لكن من دواعي التواضع معرفة أن الناس سيرونه ويحتفظون به في جميع أنحاء العالم لقرون مقبلة”.

وتماشياً مع التقاليد الملكية، تُظهر العملات الجديدة صورة تشارلز وهو ينظر لجهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصور والدته الراحلة على العملات القديمة.

كما نُقشت على العملة كتابة باللاتينية عليها عبارة “الملك تشارلز الثالث، بحمد الله، المدافع عن الإيمان”.

وقالت دار سك العملة الملكية في بيان، إن “صورة تشارلز ستبدأ في الظهور على العملات المعدنية المتداولة وعلى القطع التذكارية في الأشهر المقبلة، وستظهر صورتان جديدتان لإليزابيث الثانية على ظهر العملة التذكارية من فئة 5 جنيهات”.

وتتولى دار سك العملة الملكية تجسيد الملوك على العملات منذ أكثر من 1100 عام.

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