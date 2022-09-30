بلينكن يندد باستفتاءات الضم الروسية ويعتبرها «استيلاء» على أراضٍ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

اتّهم وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، روسيا بـ«الاستيلاء على أراضٍ» بعد استفتاءات أوكرانيا، وتعهّد مجدداً أن الولايات المتحدة لن تعترف قط بضم موسكو للمناطق الأوكرانية.

وقال في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «تمثّل استفتاءات الكرملين الصورية محاولة عقيمة للتغطية على ما يرقى إلى محاولة إضافية للاستيلاء على أراضٍ في أوكرانيا». وأضاف: «لنكن واضحين، النتائج قامت روسيا بفبركتها، ولا تعكس إرادة الشعب الأوكراني».

وتنديد واشنطن ليس جديداً، لكنه يأتي عشية إعلان الكرملين رسمياً الجمعة ضم 4 مناطق أوكرانية، الأمر الذي نددت به كييف وحلفاؤها الغربيون.

وكرر بلينكن أن الولايات المتحدة «لن تعترف أبداً» بعمليات الضم هذه، متحدثاً عن استفتاءات «غير شرعية تنتهك القانون الدولي وتتنافى مع السلام والأمن العالميين».

وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل «دعم أوكرانيا ما دام ذلك ضرورياً».

وتدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها فرض عقوبات إضافية على موسكو، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، الأربعاء، لكنه رفض التطرق إلى مضمونها أو موعد إقرارها.