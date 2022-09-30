تركيا تشن عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الخميس ، عن شن عملية عسكرية جوية ضد حزب العمال الكردستاني في جبال قنديل، قاعدة الحزب في شمال العراق.

وقال أكار في تصريحات ترجمتها (بغداد اليوم)، إن “الجيش التركي دخل ما يسمى بمركز القيادة في منطقة أسوس شمال العراق ، الواقعة على بعد حوالي 140 كيلومترًا من الحدود التركية ، و ضرب 16 كهفًا وملاجئ لحزب العمال الكردستاني “.

واضاف انه “لا يوجد توقف حتى يتم تحييد آخر عنصر“، مبينا انه “ليس لدينا مشكلة مع الشعب الكردي، الأتراك والأكراد أشقاء“.

وتابع أكار إن “الحرب ضد حزب العمال مستمرة دون تقديم أي تنازلات” ، مضيفا أنهم “عازمون على إنهائها“.

ولفت الى ان “القوات التركية تواصل ليلا ونهارا”، مبينا انه “تم تحييد أربعة عناصر من حزب العمال الكردستاني”.

وقالت الوزارة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “قواتنا المسلحة التركية البطلة ستواصل تدمير أوكار الحزب بتصميم”.

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