خلال اجتماعه الأسبوع المقبل .. البرلمان الأوربي يتناول ملف الاعتداءات الإيرانية على إقليم كوردستان

قال ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوربي دلاور آزكيي ، ان لجنة شؤون الامن والدفاع في البرلمان الأوربي سيطرح خلال اجتماع البرلمان الأوربي الأسبوع المقبل ملف الهجمات الإيرانية على أراضي إقليم كوردستان.

ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوربي ، قال: انه زار ، اليوم الخميس ، مقر البرلمان الأوربي والتقى عضو لجنة شؤون الامن والدفاع النائب الأوربي باتريك بيرغ ، وبحثا الوضع السياسي في العراق ومحاولات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ، والهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان امس الأربعاء ، والذي أدى الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

دلاور آزكيي ، أضاف ان النائب بيرغ اعرب عن استياءه من الاعتداءات على سيادة العراق وإقليم كوردستان ، كما تعهد خلال اللقاء بطرح ملف الهجمات الإيرانية على أراضي إقليم كوردستان خلال الاجتماع العام للبرلمان الأوربي المقرر عقده الأسبوع المقبل في ستراسبورغ.

مشيراً ، الى انهم في ممثلية حكومة إقليم كوردستان سيواصلون جهودهم لايصال رسالة الشعب الكوردستاني وحكومة الإقليم ، وتفاصيل الخروقات التي ترتكب لسيادة إقليم كوردستان ، والمطالبة بالدعم والمساعدة لانهاء هذه الخروقات والحد منها.

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