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خلال اجتماعه الأسبوع المقبل .. البرلمان الأوربي يتناول ملف الاعتداءات الإيرانية على إقليم كوردستان

خلال اجتماعه الأسبوع المقبل .. البرلمان الأوربي يتناول ملف الاعتداءات الإيرانية على إقليم كوردستان

قال ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوربي دلاور آزكيي ، ان لجنة شؤون الامن والدفاع في البرلمان الأوربي سيطرح خلال اجتماع البرلمان الأوربي الأسبوع المقبل ملف الهجمات الإيرانية على أراضي إقليم كوردستان.

ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوربي ، قال: انه زار ، اليوم الخميس ، مقر البرلمان الأوربي والتقى عضو لجنة شؤون الامن والدفاع النائب الأوربي باتريك بيرغ ، وبحثا الوضع السياسي في العراق ومحاولات تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة ، والهجمات الإيرانية على إقليم كوردستان امس الأربعاء ، والذي أدى الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين الأبرياء.

دلاور آزكيي ، أضاف ان النائب بيرغ اعرب عن استياءه من الاعتداءات على سيادة العراق وإقليم كوردستان ، كما تعهد خلال اللقاء بطرح ملف الهجمات الإيرانية على أراضي إقليم كوردستان خلال الاجتماع العام للبرلمان الأوربي المقرر عقده الأسبوع المقبل في ستراسبورغ.

مشيراً ، الى انهم في ممثلية حكومة إقليم كوردستان سيواصلون جهودهم لايصال رسالة الشعب الكوردستاني وحكومة الإقليم ، وتفاصيل الخروقات التي ترتكب لسيادة إقليم كوردستان ، والمطالبة بالدعم والمساعدة لانهاء هذه الخروقات والحد منها.

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