روسيا والصين توقعان عقودا لنشر محطات لمنظومتى GLONASS وBeidou على أراضيهما

تكنولوجيا

أعلنت مؤسسة “روس كوسموس” أن روسيا والصين وقعتا عقودا لنشر محطات تابعة لمنظومتى GLONASS وBeidou الملاحيتين على أراضيهما، بحسب موقع RT.

وتبعا للمعلومات التى أوردتها المؤسسة “عقد يوم الثلاثاء الماضى عبر تقنية الفيديو اجتماع للجنة الروسية الصينية لمشاريع التعاون الاستراتيجى بشأن الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وبحضور رئيس مؤسسة روس كوسموس الروسية، يورى بوريسوف، ورئيس اللجنة الصينية لنظم الملاحة عبر الأقمار الصناعية، هيى يوبين، ووقع الطرفان عقودا لنشر محطات تابعة لمنظومة GLONASS الروسية فى الصين ومحطات تابعة لمنظومة Beidou على الأراضى الروسية”.

ومن المفترض أن تنتشر المحطات التابعة لمنظومة GLONASS فى عدة مدن صينية مثل تشانغتشون، وأورومتشى، وشانغهاى، بينما ستتوزع محطات منظومة Beidou فى روسيا فى مدن هى أوبنينسك، وإيركوتسك، وبيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي”.

وحول الموضوع قال رئيس مؤسسة “روس كوسموس” يورى بوريسوف: “الاستخدام المتزامن للمنظومتين الروسية والصينية GLONASS وBeidou – يزيد من دقة وموثوقية الملاحة، لذلك نهتم بصدق بتوسيع التعاون فى مجال استخدام هاتين المنظومتين”.

وتجدر الإشارة إلى أن “روس كوسموس” كانت قد وقعت فى وقت سابق مع اللجنة الصينية لنظم الملاحة عبر الأقمار الصناعية اتفاقية بشأن التعاون فى مجال ضمان التكامل بين أنظمة الأقمار الصناعية للملاحة العالمية GLONASS وBeidou، ولم يستبعد الرئيس السابق لـ”روس كوسموس” دميترى روغوزين حينها أن يتوسع هذا التعاون ليمتد لمجالات مجموعات الاتصالات والمراقبة.

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