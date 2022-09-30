طقس العراق.. صحواً وحرارة معتدلة في بداية تشرين

بغداد..

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، توقعاتها لحالة الطقس في العراق للأيام الأربعة الأولى من تشرين الأول، فيما أشارت إلى ارتفاع جديد في درجات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في بيان أن “طقس البلاد ليومي السبت والاحد سيكون صحواً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد”.

وأضاف أن “طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع اقسام البلاد”.

وبين أن “طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد”.انتهى/25ر

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