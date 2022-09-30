في إطار الحرص على تعميق التعاون الثقافي بين الدول العربية، شارك وفد من اتحاد الكتاب العرب في سورية برئاسة الدكتور محمد الحوراني رئيس الاتحاد، والشاعر منير خلف عضو المكتب التنفيذي والشاعرة مروة حلاوة التي شاركت بدعوة خاصة في فعاليات مهرجان عرار الشعري الحادي عشر في مدينة إربد الأردنية ضمن وفود من ستة دول عربية، وقد ألقى السيد رئيس اتحاد الكتاب العرب كلمة أكد فيها على ضرورة تعزيز العمل الثقافي العربي المشترك انطلاقا من الثوابت والمشتركات بين أبناء الأمة، يمثلهم في ذلك كثير من شعراء الوطن العربي مثل: مصطفى وهبي التل” عرار” ونزار قباني والدكتور محمد مقدادي والذي حملت الدورة اسمه، وذلك انطلاقا من تأكيد هؤلاء الشعراء وغيرهم على المقاومة لاستعادة الحقوق المغتصبة وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني باستعادة أرضه وحقوقه المغتصبة، فضلا عن انحياز هؤلاء الادباء للمظلومين والمضطهدين.

وتقديرا للمشاركة السورية في المهرجان تم تقديم درع تكريمي للجمهورية العر بية السورية، وهو أرفع درع يقدم لرؤساء الوفود في المهرجان بمناسبة اختيار إربد عاصمة للثقافة العربية لعام ٢٠٢٢.

يذكر أن أمين عام وزارة الثقافة الأستاذ هزاع البراري، ورئيس رابطة الكتاب في الأردن المحامي أكرم الزعبي، ومدير ثقافة إربد عاقل خوالدة ورئيس المنتدى المحامي محمد عزمي خريف حضروا الافتتاح وقاموا بتكريم المشاركين في المهرجان.

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