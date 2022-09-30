مجدداً.. بايدن يضل طريقه ويرتكب خطأ قبل مغادرة المؤتمر (فيديو)

وسبق وأن ظهر الرئيس الأمريكي وهو “يصافح الرجل الخفي”، كذلك وثقته عدسة الكاميرا وهو يتعثر ويسقط عدة مرات عند صعوده سلم الطائرة، كما أنه سبق أن نسي أسماء المسؤولين وأفراد الأسرة.

الآن وبعد إلقائه خطابا، تجول ببطء في الاتجاه الخاطئ من المنصة، حتى أنهم حاولوا الإمساك به من يده، واتجه إلى الحاضرين وبدأ يصافحهم بدل مغادرة القاعة.