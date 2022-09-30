مسرور بارزاني: ردنا على الاعتداءات سيكون بتقوية وطننا

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الخميس، أن الرد على الاعتداءات التي تطال الإقليم سيكون بتقوية وطننا.

وشارك رئيس الحكومة مساء اليوم في حفل تخرج طلاب جامعة صلاح الدين، وقال في كلمة له خلال الحفل: «تهاني الحارة لكافة الخريجين، وأهنئ آباءهم وأمهاتهم».

وأضاف مسرور بارزاني «لقد كانت جامعة صلاح الدين محط اهتمام الرئيس بارزاني وكان يصفها بـ (الجامعة الأم)، وهذه الجامعة كانت أساساً وانطلاقاً للكثير من الجامعات في كوردستان».

وأشار رئيس الحكومة إلى أن «الكثير من الطلاب تخرجوا من هذه الجامعة، وحالياً تسنموا واجباتهم ومسؤولياتهم في مؤسسات الحكومة، كما كان لجامعة صلاح الدين دورا واضحاً في ازدهار كوردستان».

وقال مسرور بارزاني: «مؤخراً، تعرضت بلادنا، وبحج واهية لا أساس لها، لاعتداءات متكررة، وإنني أعرب عن تعازي لعوائل ضحايا اعتداء يوم أمس وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى».

وشدد رئيس حكومة إقليم كوردستان بالقول: «رسالتنا هي رسالة سلام وحرية وتعايش، هي رسالة احترام الآخر، وإننا ندين كافة الاعتداءات والهجمات التي تطال أرضنا، وردنا على هذه الاعتداءات سيكون بتقوية وطننا».

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