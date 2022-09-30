منظمة تدين استمرار الهجمات الايرانية على اقليم كردستان وتتهم ايران بانتهاك سيادة العراق

بيان صحفى

أدانت منظمة العدل والتنمية الحقوقية استمرار الهجمات الإيرانية التي استهدفت كردستان العراق وأسفرت عن قتلى وجرحى من المدنيينواكدت ان الاعتداءات الايرانيةالمسيتمرة تمثيل اعتداء على سيادة العراق وتهديد لامن العراق واستقراره وانتهاك للقوانين الدولية

وادان المتحدث الرسمى للمنظمة والباحث السياسى زيدان القنائى الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق والتي تعتبر انتهاكا لسيادة العراق وتهديد أمن المنطقة

وقالت المنظمة ان ايران تهدد الامن والاستقرار الاقليمى بمنطقة الشرق الاوسط وتمثل تهديدا للدول الخليجية والعربية وممارساتها تضر بامن وسلامة العراق

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