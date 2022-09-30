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نائب مستقل: مقاطعتنا لجلسة البرلمان تأتي لرفض المنهاج القديم.. يجب تشكيل حكومة مستقلة

نائب مستقل: مقاطعتنا لجلسة البرلمان تأتي لرفض المنهاج القديم.. يجب تشكيل حكومة مستقلة

أكد النائب المستقل حيدر الشمخي،  الخميس، أن مقاطعة النواب المستقلين لجلسة مجلس النواب يوم أمس الأربعاء تأتي لإيصال رسالة برفضهم لتكرار ذات المنهاج القديم بإدارة الحكم في العراق والذي «لم يقدم شيء إيجابي للشعب العراقي»، حسب رأيه.

وأوضح الشمخي : أن «النواب المستقلين يطالبون بتشكيل حكومة مستقلة قوية تعمل على إدارة المرحلة الانتقالية وتعديل بعض فقرات الدستور التي أحدثت للعملية السياسية العديد من المشاكل وأدت إلى تعطيلها».

مبيناً بأن «الحكومة تعمل أيضاً على إتمام الإجراءات الخاصة بتوفير مناخ مناسب وآمن لإجراء الانتخابات النيابية، وعلى الجميع بعد ذلك احترام نتائج الانتخابات وعدم تكرار ذات سيناريو التعطيل».

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