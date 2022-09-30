وصول تعزيزات جديدة للتحالف الى غربي كوردستان

أكدت مصادر محلية ، الخميس ، وصول تعزيزات جديدة لقوات التحالف الدولي إلى غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وذلك بعد يومين من وصول تعزيزات جوا إلى المنطقة.

وقالت تلك المصادر ، إن ” قافلة للتحالف الدولي تضم نحو 50 شاحنة، دخلت غربي كوردستان عبر نقطة الوليد مع إقليم كوردستان”.

وأوضحت ، أن” الشاحنات تحمل على متنها صناديق خشبية مغلقة ومواد لوجستية وصهاريج وقود”.

وذكرت المصادر نفسها ، أن” القافلة اتجهت نحو قواعد التحالف الدولي في رميلان والشدادي و تل بيدر في ريف الحسكة”.

وكانت قوات التحالف الدولي قد أعلنت، مساء الاثنين، عن هبوط طائرة عسكرية تتبع للقوات الجوية الأميركية محملة بأسلحة وذخيرة لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق سوريا.

وقال قائد غرفة العمليات المشتركة، الجنرال تيودور: إن “طائرة تابعة للقوات الجوية الأميركية من نوع C-17 وصلت سوريا محملة بإمدادات حيوية ضرورية”.

وأضاف الجنرال ” أنه لأول مرة يمكن لقوات التحالف نشر قواتها في أي مكان وفي أي وقت ، لمساعدة شركائنا وتمكينهم للحفاظ على ضمان أمن المنطقة”، بحسب قوله.

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