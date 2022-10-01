إشادة عربية بجهود الملك لصناعة السينما في الأردن

عمان// 2022

أشاد الفنان العراقي جواد الشكرجي بالجهود الملكية لصناعة السينما في الأردن، مؤكّدًا أهميّة البيئة الآمنة والرؤية السياسيّة التي يؤمن بها جلالة الملك عبدالله الثاني لازدهار السينما.

جاء ذلك، في استضافة مهرجان الأردن الدولي العاشر للأفلام للشكرجي في ندوة خاصة بالسينما العربية بين الواقع والطموح، شاركته فيها الفنانة العراقية آلاء نجم، والفنان المصري إخاء شعراوي.

ويعمل الأردن على ترسيخ ثقافة السينما واحتضان المواهب من خلال الهيئة الملكية للأفلام واستقطاب الخبرات والمواهب والطاقات الشّابة، لما لـ”الفن السابع” من حضور في تغيير الذهنية الإنسانية وتحسين نوعيّة الحياة من خلال الفن.

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