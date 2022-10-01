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التحاق ثاني لاعب برازيلي لـ’الكتيبة البرتقالية’ خلال اقل من اسبوعين (صورة)

اكد عضو رابطة مدربي الاندية الرياضية في ديالى محمد قاسم، اليوم السبت، وصول ثاني لاعب برازيلي لنادي ديالى الرياضي خلال اقل من اسبوعين.

وقال قاسم ، إن “اللاعب البرازيلي هوغو كروز وصل قبل قليل الى مطار بغداد الدولي في طريقه الى بعقوبة للالتحاق بالكتيبة البرتقالية في اشارة منه الى ديالى الرياضي”.

وأضاف، أن “كروز هو ثاني لاعب برازيلي يلتحق بنادي ديالى خلال اقل من اسبوعين في خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ النادي وتاتي ضمن خطة ادارته في تطوير قدرات النادي من اجل حصد المزيد من الانجازات في الدوري العراقي”.

وفي وقت سابق، كشف عضو رابطة اندية

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