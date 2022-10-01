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الجيش الأوكراني يعلن محاصرة آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان

العالم

قال الجيش الأوكراني، السبت، إنه “طوّق” آلاف الجنود الروس في مدينة ليمان، التي تُعتبر مركز تقاطع هام للسكك الحديدية، شرق أوكرانيا، وتخضع لسيطرة القوات الروسية.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الأوكرانية، عن المتحدث باسم الجيش الأوكراني، في الشرق، سيرغي تشيريفاتي، قوله إن “القوات الروسية محاصرة في ليمان، نحو خمسة آلاف أو 5500 روسي” تحصنوا في ليمان وحولها في الأيام الأخيرة.

وستمثل السيطرة على هذه المدينة، التي تستخدمها روسيا كمركز لوجيستيات، ونقل لعملياتها في شمال منطقة دونيتسك، نكسة جديدة كبيرة لخطة الكرملين، للاستيلاء على كامل منطقة دونباس الصناعية.

وقال تشيريفاتي “المجموعة الروسية في منطقة ليمان محاصرة”.

وأضاف “ليمان مهمة، لأنها الخطوة التالية نحو تحرير دونباس الأوكرانية، إنها فرصة للذهاب لما أبعد من كريمينا وسيفيرودونيتسك، ونفسياً، إنها (المدينة) مهمة جدا”.

وأفاد أن “عدد القوات المحاصرة ربما يكون انخفض، بسبب الخسائر في صفوف الجنود الذين يحاولون الفرار من الحصار”.

وأشار إلى أن القوات الروسية تقوم بمحاولات فاشلة لكسر الحصار.

وأوضح أن “البعض يستسلم، ولديهم الكثير من القتلى والجرحى، لكن العملية لم تنته بعد”.

تحرير: عاصم عبد العزيز
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