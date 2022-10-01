الشرطة تمنع قناة سبيدة من تغطية تظاهرة طلابية في اربيل

منعت شرطة قضاء سوران التابع لمحافظة اربيل مراسل قناة “سبيدة” يونس حامد، من تغطية تظاهرة طلابية لاحدى المدارس في القضاء، صباح اليوم السبت.

وافاد الزميل يونس لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان عناصر الشرطة منعته من تغطية تظاهرة نظمها طلاب مدرسة الجولان في قضاء سوران، والتي انطلقت صباح اليوم السبت، احتجاجا على تردي الواقع التعليمي في اقليم كردستان، وانعدام الخدمات في المدارس الحكومية، اذ طالبت الشرطة المراسل بحمل معداته الصحفية، ومغادرة موقع المدرسة على الفور.

وشكى المراسل للجمعية الصعوبات التي تواجه الصحفيين في الاقليم بشكل شبه يومي، في اداء واجباتهم المكلفين بها، لاسيما مضايقات القوات الامنية ضد العاملين في وسائل الاعلام.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تدين منع الصحفيين من اداء مهامهم، وتعد ما تعرض له الزميل اليوم انتهاكا واضحا لحرية العمل الصحفي والاعلامي.

كما تطالب الجمعية السلطات في الاقليم والاجهزة الامنية بالكف عن عرقلة عمل وسائل الاعلام، باستخدام مختلف الاساليب، خوفا من نقل مجريات الاحداث في الاقليم، واحترام الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي، بمختلف اشكاله.