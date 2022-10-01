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الفنان العراقى فاضل جعفر: محظوظ أن عشت حضارة بين الرافدين ووادى النيل

السبت، 01 أكتوبر 2022

الفنان العراقى فاضل جعفر: محظوظ أن عشت حضارة بين الرافدين ووادى النيل

الفنان العراقي فاضل جعفر
الأمير نصرى

قال المطرب العراقى فاضل جعفر، إنه بدأ مشواره في المرحلة الابتدائية، حيث قدم وقتها أغنية وطنية في المدرسة، وبعدها احتضننه والده، ثم التحق بكلية الفنون الجميلة، وتابع: أنا من المحظوظين أن عشت بين حضارة بين الرافدين وحضارة مصر وادي النيل.
وأوضح المطرب العراقى فاضل جعفر خلال برنامَج “بيت للكل” على القناة الأولى المصرية، أحب الفن الطربي، وتأثرت بالملحن الكبير بليغ حمدي، والفنان عبد الحليم حافظ، ثم قدم أغنية “بيني وبينك إيه” للعندليب الأسمر.
وتابع: مهما تطور الزمن تبقى الأغاني التراثية، حتى الشباب يأخذون الكلام من الأغاني القديمة، فالأغنية الآن تمشى حسب العصر، وكما أحببت الغناء العراقى أحببت الغناء المصري، ثم قدم أغنية “اللي تعبنا سنين فى هواه”.
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