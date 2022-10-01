النزاهة النيابية تطالب هيئة الاستثمار بتوضيح حول حادثة انهيار المبنى وسط بغداد



طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، هيئة الاستثمار بتوضيح حول حادثة انهيار المبنى وسط بغداد.

وذكرت عضو اللجنة سروه عبدالواحد، في بيان ان “هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية، وإنَّ ما حدث اليوم في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصًا إضافة بناءٍ على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية”.

واشارت الى ان “لجنة النزاهة البرلمانية ستقوم بفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء”.

هذا واعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، بتعرض بناية في ساحة الواثق وسط بغداد الى الانهيار الكامل، فيما اشارت الى وجود عدد من الضحايا.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب أن “فرق إنقاذ الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وتواصل اعمال الإنقاذ للمحتجزين فيها”.

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