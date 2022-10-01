Posted on by

النزاهة النيابية تطالب هيئة الاستثمار بتوضيح حول حادثة انهيار المبنى وسط بغداد


طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم السبت، هيئة الاستثمار بتوضيح حول حادثة انهيار المبنى وسط بغداد.

وذكرت عضو اللجنة سروه عبدالواحد، في بيان ان “هيئة الاستثمار الوطنية مطالبة بتوضيح آلية إعطاء إجازات الاستثمار للمختبرات والعيادات والمستشفيات الأهلية، وإنَّ ما حدث اليوم في بغداد من انهيار مبنى للعيادات الطبية بسببٍ هندسي يدعو إلى إعادة النظر بكلِّ الموافقات التي تمنحها هيئة الاستثمار وخصوصًا إضافة بناءٍ على المباني المتهالكة، التي تستوجب الحصول على الموافقات الهندسية من أمانة بغداد أو المحافظة ضمن خطط مدروسة وليست عشوائية”.

واشارت الى ان “لجنة النزاهة البرلمانية  ستقوم بفتح هذا الملف لكشف جميع المخالفات المتعلقة به، سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء”.

هذا واعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، بتعرض بناية في ساحة الواثق وسط بغداد الى الانهيار الكامل، فيما اشارت الى وجود عدد من الضحايا.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب  أن “فرق إنقاذ الدفاع المدني تتعامل مع حادث انهيار بناية في منطقة الكرادة وتواصل اعمال الإنقاذ للمحتجزين فيها”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close