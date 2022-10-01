باريس تبدي استعدادها لتعزيز العلاقات مع أربيل في مجال التنسيق الأمني والدفاعي

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي (سينات) السيناتور كريستيان كامبون.

وشهد اللقاء، بحث آخر المستجدات والتطورات بشأن الوضع العام في العراق والمنطقة، كما ناقش الجانبان آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا، وفق بيان لحكومة الإقليم،

وعبّر رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع والقوات المسلحة في مجلس الشيوخ الفرنسي عن سعادته بزيارة إقليم كوردستان مجدداً، وأشار إلى أنه يلاحظ في كل زيارة يقوم بها إلى أربيل والإقليم إعماراً وتطوراً لافتاً للنظر، وأبدى استعداده بلاده لتعزيز العلاقات الشاملة مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجال التنسيق الأمني والدفاعي، كذلك سلّم رئيس حكومة إقليم كوردستان وسام الشرف من مجلس الشيوخ الفرنسي.

هذا ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى فرنسا، حكومة وشعباً، على ما قدمته لشعب كوردستان من دعم وإسناد في الأيام العصيبة، وجدد رغبة إقليم كوردستان في الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا.

وشغلت الإصلاحات التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وأهمية حل المشاكل العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، واحترام الحقوق الدستورية لشعب كوردستان، محاور أخرى من اللقاء الذي حضره القنصل العام الفرنسي لدى إقليم كوردستان أوليفييه ديكوتيني.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط