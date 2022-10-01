بايدن يتعهد بدفاع الناتو عن كل شبر من أراضيه: بوتين لن يُرهب واشنطن وحلفاءها

أكّد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الجمعة، أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن “يُرهب” الولايات المتحدة وحلفاءها، منّبهاً إلى أنّ حلف شمال الأطلسي سيدافع عن “كل شبر” من أراضيه.

وقال بايدن، في مداخلة في البيت الأبيض، إنّ “أميركا وحلفاءها لن يتعرضوا للترهيب، (بوتين) لن يُخيفنا”. ثمّ توجّه إلى الرئيس الروسي قائلًا “إنّ أميركا مستعدة بالكامل، مع حلفائنا في الناتو، للدفاع عن كلّ شبر من أراضي الناتو (…) سيد بوتين، لا تسىء فهم ما أقوله، كلّ شبر”.

واعتبر أنّ ضمّ بوتين أجزاء من أوكرانيا “يمثل مؤشراً على أنه يواجه صعوبات”، مشدداً على أنّه “لا يمكن لبوتين الاستيلاء على أراضي بلد مجاور والنجاة بفعلته”.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشكل رسمي في مراسم أقيمت في الكرملين، توقيعه على اتفاقيات الانضمام إلى روسيا مع رئيسي “جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين” المعلنتين من طرف واحد وغير المعترف بهما دولياً، ورئيسي الإدارتين العسكرية – المدنية في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا دينيس بوشيلين وليونيد باسيتشنيك وفلاديمير سالدو ويفغيني باليتسكي، ككيانات إدارية إثر الاستفتاءات أحادية الجانب التي جرت في المقاطعات الأوكرانية الأربع.

وقال بوتين، في خطاب متلفز من الكرملين خلال حفل للإعلان رسمياً عن ضمّ أربع مناطق أوكرانية تحتلها موسكو: “ندعو نظام كييف إلى التوقف فوراً عن القتال ووقف جميع الأعمال العدائية والعودة إلى طاولة المفاوضات”.

بلينكن: أميركا لم ترصد تحركاً يشير إلى أن روسيا تفكر في استخدام أسلحة نووية

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن أي تحرك من جانب روسيا يشير إلى أنها تفكر في استخدام أسلحة نووية، رغم ما وصفه بأنه “حديث فضفاض” من الرئيس فلاديمير بوتين حول احتمال استخدامها.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي في واشنطن، “نترقب بيقظة شديدة لمعرفة ما إذا كانت روسيا تتخذ فعلاً أي إجراء يشير إلى أنها تفكر في استخدام أسلحة نووية. وحتى الآن، لم نرهم يتخذون مثل هذه الإجراءات”.

(رويترز، فرانس برس)