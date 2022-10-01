دراسة علمية: 3 أكواب من القهوة يومياً تقي من أمراض القلب والموت المبكر

الصحة

قالت دراسة علمية صدرت مؤخراً، إن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يومياً، قد يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والموت المبكر.

ووجدت الدراسة التي نشرتها المجلة الأوروبية لأمراض القلب، انخفاضاً كبيراً في مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقال مؤلف الدراسة، ورئيس أبحاث الفيزيولوجيا، في معهد بيكر للقلب والسكري، بيتر كيستلر، إن “النتائج تشير إلى أن تناول القهوة سريعة التحضير، أو القهوة منزوعة الكافيين بشكل خفيف، أو معتدل، يجب اعتبارها جزءاً من نمط الحياة الصحي”.

وكانت دراسات سابقة، أكدت أن تناول القهوة باعتدال بين 3 إلى 5 أكواب يومياً، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، والزهايمر وباركنسون والسكري، وأمراض الكبد وسرطان البروستاتا.

من جانبها، قالت شارولت ميلز، المتخصصة في علم التغذية، بجامعة ريدينغ، في بريطانيا، “إن هذه الدراسة تضاف إلى مجموعة من الأدلة من التجارب القائمة على الملاحظة، التي تربط بين استهلاك القهوة المعتدل، وحماية القلب والتي تبدو واعدة”.

وأكدت ميلز، أن هناك حاجة لتجارب ذات شواهد، لإثبات العلاقة بين القهوة وصحة القلب، متسائلة “هل تجعلك القهوة بصحة جيدة؟ أم أن الأشخاص الأصحاء بطبيعتهم يشربون القهوة؟”.

وقد اعتمدت الدراسة على بيانات من “بيو بنك”، وهي قاعدة بيانات بحثية، تُظهر أنماط استهلاك القهوة لنحو 450 ألف شخص من البالغين، حيث تم تقسيمهم لأربع مجموعات: من يتناولون القهوة التي تحتوي على كافيين، من يشربون القهوة الخالية من الكافيين، من يشربون القهوة سريعة التحضير، من لم يشربوا قهوة على الإطلاق.

تحرير: عاصم عبد العزيز

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط