ديوان كربلاء الثقافي يكرم الشهيد الحي محمد صادق طائي الشكرجي

استضاف ديوان كربلاء الثقافي احتفالية تكريم الشهيد الحي محمد صادق طائي الشكرجي ( ابو مشتاق ) ، وذلك عصر يوم امس الجمعة المصادف ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٢ بحضور عدد كبير من الشخصيات ورجال دين ووجهاء مدينة كربلاء واصدقاء الشهيد الحي.

بدأت الاحتفالية بقراءة ايات من الذكر الحكيم ثم كلمة باسم ديوان كربلاء الثقافي للاستاذ جواد العطار – برلماني سابق اكد فيها على ضرورة تكريم رجالات العراق المضحين في حياتهم لا بعد مماتهم ، لان تضحياتهم كانت سببا فيما ننعم به الان.

ثم كلمة للسيد عز الدين الفائزي احد مؤسسي الطلائع الرسالية اكد فيها على دور الجهاد في مقارعة الاستبداد وإنهاء الديكتاتورية . بعدها كلمة للدكتور محسن القزويني مؤسس جامعة اهل البيت (ع) اثنى فيها على دور المكرم وصبره وجلده واستمرار عطاءه حتى بعد محاولة اغتياله.

واختتمت الاحتفالية بتكريم الشهيد الحي بدرع الديوان ووشاح البطولة وقدم عددا من الحضور هدايا عينية ثمينة له.

يذكر ان الشهيد الحي محمد صادق طائي الشكرجي من القيادات الفاعلة في مقارعة النظام البائد وتعرض الى أقسى انواع التنكيل في الداخل وملاحقته في الخارج ومحاولة اغتياله عام ١٩٨٥ بسم الثاليوم الذي أدى الى شلل اطرافه الاربعة ولسانه ، لكنه ورغم ذلك لم يتوقف قلمه عن خدمة الوطن.

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