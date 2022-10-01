رفع فيلم “خرجوا ولم يعودوا” بعد أقل من أسبوعين من عرضه في مصر

أثيرت تساؤلات عدة، عقب رفع الفيلم المصري “خرجوا ولم يعودوا” من دور السينما في مصر، بعد أقل من أسبوعين من عرضه. وكان السؤال الأبرز: هل كان رفعه في صالح باقي الأفلام المتنافسة حاليا؟

أحد العاملين بدور العرض أكد لـ “العربي الجديد”، أن الفيلم لم يحقق أي إيرادات تذكر، وأن ليس هناك منتج أو موزع مسؤول عن باقي الأفلام المعروضة حالياً، معني في هذا الشأن، لأن الفيلم أصلا لم يكن له منافسين، خاصة في ظل وجود فوارق شاسعة في الإيرادات.

من ناحيته، أكد منتج الفيلم أيمن كشك، في تصريحات منسوبة إليه، أنه لا يمتلك الخبرة الكافية في التوزيع والدعاية، ولم ينفذ الدعاية اللازمة كما يفعل أي منتج، إضافة إلى أن توقيت عرض الفيلم نفسه لم يكن مناسبا على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يحاول هذه الأيام توزيع الفيلم على المنصات الالكترونية، مشددا أن الفيلم له رسالة وهدف.

وكانت الممثلة الرئيسية للفيلم وهي ويزو قد أعلنت تبرؤها من الفيلم، وشددت أنها مجرد ضيفة شرف فيه.

الفيلم، الذي بدأ عرضه سينمائيا يوم 14 من شهر أيلول/سبتمبر الحالي، لم يحقق سوى إيرادات لم تتخط حاجز الـ 62 ألف جنيه مصري (حوالي ثلاثة آلاف دولار أميركي) ورفع منذ يومين. ويشارك في بطولته كل من الممثلين حسني شتا، وويزو، وخالد عليش، ومصطفى أبو سريع، وصولا عمر، ورنا سماحة، وإخراج حسن السيد، وتدور أحداثه في إطار كوميدي تشويقي. يستيقظ حاتم من النوم فيجد نفسه في بيت ملعون، ومتزوج من كاميليا، ابنة العمدة خفاجي، وله ابن، وسط مروره بسلسلة من الأحداث الغريبة.