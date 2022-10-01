في مشيكان وقفة احتجاج امام القنصلية العراقية بمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة تشرين

نَظمت منظمات وتجمعات الجالية العراقية في مشيكان الامريكية وقفة احتجاج امام القنصلية العراقية في مشيكان يوم الجمعة 30 أيلول 2022 مطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وتقديمهم للمحاكم، وبالتغيير الشامل وتعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى، وحمّل المشاركون الرئاسات الثلاثة مسؤولية فشلهم في حماية المواطنين وتطبيق الدستور.

وطالب المشاركين بتشكيل حكومة الكفاءات الوطنية، حكومة المواطنة والعدالة الاجتماعية البعيدة عن الطائفية والمحاصصة والفساد، لتمارس مهام عملها من اجل إيجاد الحلول الانية والبعيدة للمشاكل الكبيرة التي تواجه العراق وشعبه، ولكي تتعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلهم في شؤوننا الداخلية.

وندد المشاركين بقمع حرية التعبير والفكر والتظاهر المكفولة بالدستور العراقي، وطالبوا بالتغيير والإصلاح الشامل للعملية السياسية، من اجل عراق مدني ديمقراطي يحترم التعددية والعدالة الاجتماعية.

والقى الزميل خيون التميمي كلمة التظاهرة التي جاء فيها:

اننا في تنظيمات وتجمعات الجالية العراقية في مشيكان الامريكية مع منظمات وتنسيقيات وتجمعات الجاليات العراقية في العشرات من دول الشتات، ندين بشدة قمع حرية التعبير والفكر والتظاهر المكفولة بالدستور العراقي، ونطالب بالتغيير الشامل للعملية السياسية، والتخلص من المحاصصة والفساد، من اجل عراق مدني ديمقراطي يحترم التعددية والعدالة الاجتماعية.

وطالب المتظاهرون بتفعيل قانون الأحزاب، واختيار مفوضية مستقلة للانتخابات، وحل مجلس النواب وإجراء انتخابات نزيهة مستقلة تحت قوانين مدنية، وبرعاية حكومة مؤقتة، وانهاء المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية، ومكافحة الفساد، وحل مليشيات الاحزاب وسحب السلاح من يدها، والتعامل بجد وحزم مع دول الجوار ومنع تدخلها في شؤوننا الداخلية، وحماية المياه والبيئة.

وبعدها القى السيد بشار حربي قصيدة بالمناسبة جاء فيها:

نغادرْكَ حينا ً ونلقاكَ حينا

ونمضي بعيدا ً فنلقاكَ فينا

فأنـّى غَدونا وأنـّى أتينا.

رأيناكَ ظلا ً يفيءُ إلينا

وأنـّى تعنـّى ألينا حبيبٌ

تكونُ الحبيبَ إلينا كلينا

فلولا رباكَ لكنـّا شتاتا ً

ولولا حماكَ لكنـّا قضِينا

فوالله لولا مخافة َ ربي

لأصبحتَ فينا صراطا ً ودينا

فأنتَ العراقُ أيُخفى العراقُ

وهل للعراق ِ بديلٌ لدينا

ورفع المتظاهرون العشرات من الشعارات والصور بالمناسبة.

وزار وفد من التظاهرة قنصلية جمهورية العراق في ديترويت الامريكية لتقديم رسالة احتجاج حول الأحداث الدموية في وطننا، واسلوب التعامل مع التظاهرات العراقية السلمية، مطالبا بوضع حد لتردّي الأوضاع الاقتصادية للبلد، وانتشار الفساد الإداري والبطالة وانعدام الخدمات، والإسراع بتشكيل حكومة جديدة نزيهة بعيدة عن المحاصصات الطائفية والفساد.

واستنكر وفد المنظمات هذه الأعمال غير الإنسانية، وأدان بشدة قمع حرية التعبير والفكر والتظاهرات المكفولة بالدستور العراقي. وطالب بمحاسبة القوات التي أطلقت النار على المتظاهرين السلميين العزل وتقديمهم للمحاكم، وتعويض ذوي الشهداء وعلاج الجرحى، وحمل الرئاسات الثلاثة مسؤولية حماية المواطنين وتطبيق الدستور.

ورحب القنصل العام السيد عدنان ال معجون بالوفد، مؤكدا استعداده للتعاون معه فيما يخدم الجالية والوطن.

وقدم الوفد رسالة المنظمات الى القنصل العام والتي جرى توقيعها من قبل تنظيمات وتجمعات الجالية.

تنظيمات وتجمعات الجالية العراقية في مشيكان الامريكية

30 أيلول 2022

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