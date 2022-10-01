قائدا فرقتي المشاة العاشرة والأولى يلتقيان عدداً من المقاتلين الجرحى للنظر في طلباتهم

التقى قائد فرقة المشاة العاشرة، في مكتبه، بحضور رئيس أركان الفرقة ومدير شعبة الإعلام في القيادة، عدداً من المقاتلين الجرحى الأبطال للاطلاع على المعوقات والمشكلات التي تواجههم وأوعز بحلها ومتابعة معاملاتهم للحصول على حقوقهم، مؤكداً أن بابه مفتوح كل يوم جمعة لاستقبال المقاتلين الجرحى لحل مشكلاتهم بالطرق الممكنة، متمنياً لهم الشفاء العاجل والموفقية والنجاح في عملهم.

فيما التقى قائد فرقة المشاة الأولى، عدداً من المقاتلين والجرحى بحضور مدير قسم الإدارة وآمر آمرية الطبابة وضابط إعلام القيادة، وجرى الاستماع الى مشكلاتهم واحتياجاتهم وتذليل كافة العقبات وإيجاد الحلول المناسبة لها، إضافة الى تقديم المساعدات الإنسانية لهم لرفع حالتهم المعنوية.

بدورهم، قدّم المقاتلون شكرهم وتقديرهم لقائد الفرقة لسعة صدره وحل مشكلاتهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم ومتابعته للمقاتلين والجرحى وعائلات الشهداء

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