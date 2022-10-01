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قصيدة / بيت العنكبوت

د. حسن كاظم محمد

أهون بيت هوّه بَـيت العَـنكبوت
عَـلْ سَگـف يِدبي يتلگّـف القوت
نِـطه عِـبره لـلبَشـر مِن مَسْـلَكه
ضِربـو الأمـثـال عَـنّه وِالنِعـوت
***
راوه ربّـك قُـدرتـه وِنْـطه عَـقِـل
صَنم عِـبدو تِركو الـرَب بْسكوت
آمِـن بْـربّـك وِلَـك يـوم الحَـشِــر
عَـلْ صِراط تْمر مِرتاح وْتفـوت
ربّك انطـاك الحَـياة وزاد نِعمـه
تشكره صُبْح ومِسه ويّا قنوت
الدِنيه مو أيّامهه كلهه عَـسـل
يجي يوم تْشوفهه چَنْ زَقنبوت
هـاي دنيه لا تْغـرّك وِنـته حَـي
وَكو بيهه حْسابِ لَـك لَمّن تموت
هـاي دِنيه زايْـله عـوف الغرور
بيهه أنواع الحَيايه وْبيهه حوت
فُرصه لَمّن تِمُر مَرّه مْن العُـمر
لا تْگلّي مامِش حْظوظ وبخوت
إحذر الـجوعان لـو دگّه الـفُـگُـر
يقود ثوره بْمُفرده ضِد جَبَروت
حَجَر لا ترمي وبيتك مِن زجاج
يعود الك يغـتاظ مِـنّـك مَلَـكـوت
لـو يِجي يومك وتوصل للغـيوم
يـوم تحـتاج النـزول بْبَرَشوت
وإلى اللقاء

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