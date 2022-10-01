محلل سياسي: استقالة الحلبوسي أحرجت من كان يتهمه بالعمالة

أكد المحلل السياسي غسان العطية، اليوم السبت، أن تقديم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالته وعرضها أمام البرلمان كانت خطوة ذكية تهدف إلى الرد وإحراج من كانوا يطلقون الاتهامات بحقه قبل أيام قليلة.

وأوضح العطية: أن «عدة جهات داخل الإطار التنسيقي كانت قد اتهمت الحلبوسي بالعمالة لأمريكا والسعودية وإسرائيل وأنه يعمل على التطبيع مع إسرائيل وغيرها من التهم، ولكن عندما عرض الاستقالة حاز على تجديد الثقة من ذات تلك الجهات».مبيناً بأن «خطوة الحلبوسي أحرجت كثيراً ممن كان يتهمه بالعمالة سابقاً، وقد أعطاهم فرصة للاستقالة من منصبه ولكنهم رفضوا ذلك وهم الذين كانوا يطالبون بإقالته خلال الفترة الماضية».

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