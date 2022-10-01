.محمد حرب نعيمه

ممثل وفنان

• مواليد المثنى1997/5/20 .

• غادر العراق في 2018 .

• يقيم في بغداد حاليا.

• اهتم بالدراسات المسرحية: المسرح وفنون العرض – كلية الاداب والعلوم الانسانية – جامعة ابن طفيل، المغرب، عنوان الاطروحة ( اشتغال العلامة ثقافيا في العرض المسرحي)، تحت إشراف الاستاذ الدكتور سعيد الناجي، والأستاذ الدكتور أحمد الغازي ،عام 2016.

• خبير دراسات مسرحية عن الرسالة الموسومة ( العلامة في المسرح الممثل نموذجاً) إشراف الاستاذ الدكتور سعيد الناجي ، جامعة ابن طفيل – كلية لأداب والعلوم الإنسانية، الممكلة المغربية 2015.

• بكلوريوس تمثيل – كلية الفنون الجميلة- بغداد- عام 2020.

• دبلوم تمثيل- معهد الجميلة- بغداد- عام 2019.

• درّس في معهد الفنون الجميلة(بغداد) بصفة محاضر لمادة الصوت والإلقاء للموسم الدراسي 2015- 2016.

• حاصل على جائزة جامعة ابن طفيل للتفوق الدراسي- المغرب – 2018.

• حاصل على جائزة حقي الشبلي للتفوق الدراسي – العراق -2020.

• حاصل على عدد من الجوائز والشهادات التقديرية في التمثيل ، داخل العراق وفي الوطن العربي

• متفرغ للعمل الفني من قبل نقابة الفنانين والمسرحيين الهولنديين.

• عضو نقابة المسرحيين العراقيين

• عضو نقابة الفنانين العراقيين

• عضو نقابة الفنانين الهولنديين.

• عضو مؤسس ومنتخب للبرلمان الثقافي العراقي في هولندا .

• عضو هيأة تحرير مجلة ( المسرح وفنون العرض) يصدرها مختبر المسرح والمدينة- جامعة ابن طفيل- القنيطرة- المغرب.

• عضو اللجنة الأستشارية لمجلة الفوانيس المسرحية الالكترونية.

• عضو هيأة تحرير مجلة الواح بابلية الالكترونية.

• عضو منظمة on file الهولندية.

• ممثل منظمة سينمائيون عراقيون بلا حدود في هولندا.

• عضو اللجنة التحضيرية لمهرجان الفلم الوثائقي العراقي في لاهاي .

• مشرف على مهرجان الفلم العربي في روتردام ( مدينة اوتريخت) لدورتين 2015- 2017.

• كاتب معتمد في جريدة إيلاف الالكترونية

• حصل على قلادة العنقاء الذهبية عن مجمل منجزه الفني ، هولندا ،عام 2019.

• كُرم من قبل دائرة السينما والمسرح العراقية احتفاء بعودته للعراق وتسلم درع وزارة الثقافة العراقية 2018.

• كُرم في مهرجان ايام العيون المسرحية الثالث على تنوع عطاءاته المسرحية ( التمثيل، التنظير، الإشراف على المحترفات)- 2020.

• كُرم من قبل السفارة العراقية بالرباط لحضوره المميز في المسرح المغربي – 2019.

• كُرم في مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي 15- تونس_ سبتمبر 2017.

المشاركات

• مهرجان منتدى المسرح الدولي السابع عشر، بغداد- عضو لجنة تحكيم، 2018.

• مهرجان المسرح العربي للشباب، بغداد ،2020.

• مؤتمر (مستقبل الديمقراطية في العراق) مدريد –اسبانيا برعاية رئيس وزراء اسبانيا(اثنار)-2015.

• في الكثير من دورات مهرجان منتدى المسرح في العراق من 2014 الى 2019.

• مهرجان المسرح العربي _العراق، مسرحية الصليب، إخراج فصيح اصفر، ممثل.

• مهرجان المسرح العراقي الثالث-.

• المهرجان الدولي للمسرح الجامعي – المغرب- الدورة 17 – 2019.

• المهرجان المسرح المغاربي الاول(مكناس-المغرب) 2020 .

• مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي-الدورة 17-2021- ممثلا للمسرح الهولندي(رشح من ضمن افضل خمسة ممثلين لجائزة افضل ممثل بالمهرجان-مسرحية فاقد الصلاحية).

• المشاركة كضيف شرف بمهرجان الجامعة التونسية للمسرح -الدورة11 في مدينة باجة-2020.

• مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي -الدورة 18-2021- مسرحية الخادمات-دارماتورج- ممثلا للمسرح الهولندي.

• مهرجان فاس الدولي للمسرح الاحترافي الرابع-المغرب 2016.

• المهرجان الدولي للمسرح الجامعي في الدار البيضاء 20 –المغرب 2022.

• محاضرة – مسرح الشرق و مسرح الغرب ، مع مجموعة من النقاد والفنانيين الهولنديين- لايدن – هولندا 2020

• مهرجان اكادير الدولي للمسرح الجامعي 15 ، 24/27-3- 2017- عضو لجنة تحكيم.

• مهرجان ايام العيون المسرحية الثالثة 7 – 9- مايو 2020 ، المغرب.

• مهرجان مراكش الدولي الخامس للمسرح الجامعي 26- 29 / 2019– المغرب، عضو لجنة تحكيم.

• مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي15- تونس – سبتمبر2018- الندوة الفكرية- بحث (المسرح والسلطة).

• طرح طريقة جديدة للممثل ( الممثل الباحث)، اصبح لها وقع مهم في الساحة المسرحية العربية، من خلال الاوراش التي اقامها، وكذلك الدراسات النظرية التي نشرها في مجلات متخصصة. كتب عنها الكثير. وأشرف على المحترفات المسرحية لفن الممثل ( طريقة الممثل الباحث) :

• ورشة الممثل الباحث – مهرجان فاس الدولي الرابع للمسرح الاحترافي-المغرب 2020 .

• ورشة الممثل الباحث- المهرجان الدولي للمسرح الجامعي الدار البيضاء 20- المغرب 2019 .

• ورشة (كيفية التعامل مع الممثل في المسرح المدرسي)،الاكادمية الجهوية في الدار البيضاء- المغرب- ديسمبر 2022.

• ورشة الممثل الباحث- مهرجان المنستير الدولي للمسرح الجامعي 14- تونس- 1-8/8/2019

• ورشة الممثل الباحث – مهرجان ايام العيون المسرحية الثالثة 7 – 9- مايو 2020 ، المغرب.

الاعمال المسرحية (العراق)

المشاركة بالعديد من الاعمال المسرحية ممثلا منها:

• خطوة من ألف خطوة، تأليف وإخراج الأستاذ بدري حسون فريد .

• ردهة رقم 6، إعداد وإخراج الأستاذ بدري حسون فريد .

• اسواق وأشواق، تأليف قاسم محمد، إخراج محسن العزاوي .

• الملك هو الملك، تأليف سعد الله ونّوس، إخراج رعد الناشئ .

• أميرة الأراضي البور، تأليف ماكس فريش، إخراج حيدر منعثر.

• سور الصين، تأليف ماكس فريش، إخراج حيدر منعثر.

• الليل قرص الشمس، اعداد واخراج ياسين اسماعيل .

• البداية، تأليف سعدون العبيدي ، اخراج حميد لطيف مريوش .

• مكبث ،وليم شكسبير ، إخراج قاسم عباس.

• ادم الطيب، تاليف عزيز جبر ، اخراج رحمن عبد الحسين .

الاعمال التلفزيونية

المشاركة بالكثير من المسلسلات التلفزيونية ممثلا منها:

•وادي السلام، تاليف: أحمد سعداوي، إخراج مهدي طالب، عام 2014.

•المدينة، تأليف باسل الشبيب، إخراج ايمن ناصر الدين .

• الشيطان في قلب إمرأة ، تأليف عباس متعب الناصر ، إخراج ايمن ناصر الدين 2013.

• الماز، تأليف صبح عطوان ، إخراج محمد كمر .

• خارطة طريق ، تأليف سعد هدابي ، إخراج غسان عبد الله .

• بنت المعيدي ، تأليف عادل كاظم ، إخراج بسام مسعود .

• وكر الذيب، تأليف حيدر منعثر وحسين النجار، إخراج ايمن ناصر الدين .

• طيور فوق اشرعة الجحيم( مشترك سوري عراقي ) تأليف د. عباس علي، إخراج فهد ميري .

• حربي وكمر(كوميدي) تأليف حسين النجار، إخراج صفوان مصطفى نعمو .

• طائر الجنوب، تأليف باسل الشبيب، إخراج علي ابو سيف .

• أيدز، تأليف عبد الخالق كريم، إخراج ايمن ناصر الدين .

• غرباء، تأليف أحمد هاتف، إخراج هشام خالد .

• الإنهيار، تأليف أحمد هاتف، إخراج د. حسن الجنابي .

• الوحش، تأليف غازي الكناني، إخراج هاشم أبو عراق .

• حنين النوك، تأليف هادي عبدالله، إخراج طارق الجبوري .

الاعمال المسرحية ممثلآ

• بعيداً بإنتظار الضوء، تأليف ضياء سالم. مثلت هذه المسرحية كلية الفنون الجميلة في مهرجان المسرح العراقي الثالث-العراق .

• القيامة، إعداد وإخراج عن قصيدة طويلة للشاعر عريان السيد خلف ” تجربة في مسرح التعزية “، في هولندا .

• إعادة تقديم مسرحية ” بعيداً بإنتظار الضوء ” في مدينة لايدن في هولندا .

• القيامة ثانية، تأليف علي شايع. ” تجربة في مسرح التعزية ” في هولندا .

• الجرافات لا تعرف الحزن، روتردام-هولندا .

• كنتُ هناك، نتاج ورشة الممثل الباحث- مهرجان كازبلانكا الدولي للمسرح الجامعي 20، المغرب .

• نهاية ضوء، بداية لون ، اقتباس عن مسرحيتي عطيل وهاملت لوليم شكسبير- القنيطرة- المغرب .

الاعمال المسرحية (هولندا)

المشاركة بالكثير من الاعمال المسرحية ممثلا منها:

• أجمل الاحياء، ـ تاليف شعلان شريف ، اخراج صالح حسن. امستردام-هولندا .

• بعيدا بانتظار الضوء- تاليف ضاء سالم،

• حب في اوروك ، اعداد صلاح حسن، اخراج كاميران رؤوف- روتردام- هولندا .

• فاقد الصلاحية ، تأليف خيرتايس ، اخراج رسول الصغير – لاهاي -هولندا ( المسرحية باللغة الهولندية ) .

المشاركة في الافلام السينمائية:

• فلم : كوميديا جادة، سيناريو : محمد رحيمة، ولانادر كارميرو ، إخراج لانادر كارميرو.. انتاج عراقي اسباني مشترك، عام 2014 .

•فلم صمت الراعي، سيناريوو إخراج رعد مشتت 2013.

• فيلم Missie voor veiligheid مع المخرج الهولنديRamon Gieling )هولندا )، فيلم وثائقي يتحدث عن اخطاء القوات الحربية الهولندية في الحروب الاخيرة ، هولندا

• فيلم (Doe mee …..kom verder ) مع المخرج الهولندي Hans Paulides، فيلم تعليمي قصير يتحدث عن كيفية الاندماج داخل المجتمع الهولندي، هولندا

الكتابة المسرحية

يكتب المقالة والدراسة المسرحية ، نشر الكثير منها في جرائد ومجلات عديدة منها:المدى العراقية، علامات – هولندا، الواح – اسبانيا، جريدة الفنون، مجلة العربي – الكويت، الصباح ، طريق الشعب والاهالي- العراق،الايام البحرينية، مجلة البحرين الثقافية ، الحياة الفنية المغربية ،منها :

• عروض مسرحية مفخخة.

• المسرح العراقي دهشة المطر.

• الممثل بين مدرستين ، قراءة في اداء الممثل المسرحي الروماني والهولندي.

• اوفيليا تقرا القرآن تحت المطر في هولندا.

• المسرح الهولندي المعاصر ، الاورستيا نموذجا.

• الممثل الباحث …..وسيط الطقوس المسرحية.

• الممثل الباحث والضوء ، شراكة درامية على الخشبة.

• جماليات التكوين في العرض المسرحي.

• تجريب؟؟ أم قراءة مغايرة؟؟

• قراءة فيسفورمايرهولد المغايرة

• المسرح العربي من الاستعارة الى التقليد.

• الكتابة الجديدة في المسرح العراقي، يوسف العاني نموذجاً.

• اثر التجربة الفرنسية في المسرح المغربي.

الكتب الصادرة

•المسرح في العالم العربي( مشترك) تحرير الالماني: رولف ميكه، صدر في اللغات الالمانية، الانكليزية، الفرنسية، عن مؤسسة مسرح الرور الالمانية،

مخطوطات تحت الطبع:

• كتاب( المسرح الهولندي المعاصر) قراءة في العرض المسرحي الهولندي.

• كتاب (الممثل الباحث- وسيط الطقوس المسرحية) الذي يطرح فيه طريقة الممثل الباحث( وهي طريقة في آلية عمل الممثل أثناء التمارين) ، والذي سعى إليها في اغلب كتاباته التنظيرية.

• كتاب ( عروض مسرحية مفخخة) قراءة في المسرح العراقي.

المناسبات الشخصية

تخرّج من ‏جامعة ابن طفيل القنيطرة كلية الاداب والعلوم الانسانية‏

‏2021

بدأ دراسة في ‏جامعة ابن طفيل القنيطرة كلية الاداب والعلوم الانسانية‏

‏2018

بدأ دراسة في ‏الجامعة المستنصرية كلية التربية اﻻساسية‏

المقولات المفضلة

“من السهل جدا ترك الارض التي لاتحوي موتانا

“ماركيز

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