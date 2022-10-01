مسرور بارزاني والمندلاوي يبحثان الحل الجذري للمشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 1 أكتوبر/تشرين الأول 2022، النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي.

وفي مستهل اللقاء، قدم رئيس الحكومة التهاني على انتخابه نائباً أول لرئيس مجلس النواب، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه.

كما جرى في اللقاء، الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله، التباحث بشأن الوضع السياسي في العراق والحل الجذري والدستوري للمشاكل العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

واُنتخب محسن المندلاوي خلفاً للنائب الأول القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، الذي قدم مع 73 نائباً من كتلته استقالاتهم بتوجيه من زعيم التيار مقتدى الصدر بعد ان وصلت العملية السياسية الى طريق مسدود اثر إصرار الصدر على تشكيل حكومة اغلبية وطنية ورفض الإطار التنسيقي واصراره على انه صاحب الكتلة الأكبر التي يعود لها عرفاً تشكيل الحكومة .

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