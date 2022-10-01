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مكافحة الإجرام تلقي القبض على متهم بالقتل وآخرين بقضايا جنائية مختلفة في بغداد

تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد / مكتب مكافحة إجرام الحرية، من القاء القبض على متهم بالقتل في منطقة الحرية ببغداد، دونت اقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات.

إلى ذلك ألقت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد القبض على عدد من المتهمين الآخرين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل ومحال تجارية ودراجات نارية، ومطلوبين بالتزوير وقضايا جنائية مختلفة، فضلا عن ضبط عجلتين والقبض على حائزيها لوجود إشارة ضبط في قاعدة البيانات، ضمن الممارسات الأمنية التي أجرتها مكاتب مكافحة الإجرام في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليهم وتقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل

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